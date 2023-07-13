Учёные МИСИС «улучшили» состав сплава для двигателей авто

В НИТУ МИСИС разработали новый алюминиево-кальциевый (Al-Ca) сплав, который может использоваться для создания двигателей для автомобилей. Этот сплав состоит из 89% алюминия, 8% кальция, 2% марганца и 1% никеля. Он обладает высокой технологичностью и может использоваться для создания как отливок, так и полуфабрикатов.

Раньше считалось, что сплавы с высокой технологичностью не подходят для создания деформируемых полуфабрикатов. Однако алюминиево-кальциевый сплав обладает высокой жаропрочностью и превосходит в этом плане силумины, которые сейчас чаще всего используются для создания поршней двигателей. Этот новый сплав позволяет создавать более прочные и долговечные поршни для двигателей внутреннего сгорания.

Ученые также отмечают, что алюминиево-кальциевые сплавы имеют более низкую плотность и лучшую коррозионную стойкость по сравнению с силуминами. Введение марганца и никеля в сплав способствует его упрочнению. Кальций играет важную роль, связывая марганец и никель в тройные соединения, которые имеют компактную структуру и не влияют отрицательно на механические свойства сплава.

В будущем ученые будут искать композиции сплава с улучшенными свойствами и разрабатывать методы повышения его прочности. Они уже выяснили, что добавление железа и марганца в алюминиево-кальциевый сплав улучшает его структуру и прочность. Это открытие открывает новые возможности в области создания более эффективных и надежных двигателей для автомобилей.