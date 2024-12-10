Учёные МТСУСИ придумали метод расследования преступлений с криптовалютой

В МТУСИ была разработана методика визуализации блокчейна сети биткоин, направленная на поиск доказательств преступлений, связанных с криптовалютой. Учёные предложили новые подходы для анализа транзакций, что позволяет выявлять связи между участниками сети и анализировать потоки средств. В этом исследовании особое внимание уделяется созданию графов, которые визуально показывают, как передаются активы между адресами.

Блокчейн, как технология для хранения данных и транзакций, привлекает внимание правоохранительных органов, особенно когда речь идёт о биткоине. В связи с ростом преступлений, связанных с этой криптовалютой, исследователи сосредоточились на создании методов, которые помогают лучше понять и визуализировать взаимосвязи между транзакциями. Как отметил один из авторов методики, Андрей Осин, направленный ациклический граф (DAG) помогает улучшить качество и интерпретируемость визуализаций, что особенно важно для расследований.

Используемые методы и алгоритмы были протестированы на реальных данных из блокчейнов Bitcoin и Ethereum. Для создания графов использовалась информация о транзакциях, полученная из различных источников, включая данные о контрактах и вызовах. Результатом работы стал алгоритм, который может быть адаптирован под различные цели анализа блокчейн-данных и применяться для разработки инструментов для борьбы с преступной деятельностью в криптовалютной сфере.