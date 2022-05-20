Учёные: на Луне могут быть ледники, подобные земной Антарктиде

При этом, если вода на планете всё-таки окажется, это значит, что в полярных областях могут быть ледники, подобные земной Антарктиде. К такому выводу пришли специалисты из Колорадского университета в Боулдере, построив модель лунного климата, бывшего на Луне 4-2 млрд лет назад.

По их мнению, источником воды могли стать лунные вулканы: крупные извержения в тот период геологической активности планеты происходили приблизительно один раз в 20 тысяч лет. Вместе с лавой и раскалёнными газами вулканы выбрасывали и водяные пары, возможно, создававшие временную атмосферу, которая окутывала Луну тонким слоем на несколько тысяч лет.

Впоследствии часть водяного пара оседала на поверхности планеты, на полюсах. По расчётам учёных примерно 41% воды из вулканов осело в глубоких кратерах на полюсах, в результате чего образовались ледники толщиной до нескольких сот метров. Но их не видно, потому что они скрыты под толщей реголита — лунного грунта.

И если это так, то по масштабам скоплений льда, на Луне может быть своя «Антарктида».