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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 18:03
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Учёные на МКС провели эксперимент, приближающий освоение Луны

Они исследовали взаимодействие системы полимер-растворитель в невесомости
Российский учёный на МКС провёл демонстрационный эксперимент по использованию лунного грунта для строительства
Учёные на МКС провели эксперимент, приближающий освоение Луны
© ferra.ru

Космонавт Роскосмоса Николай Чуб провёл на Международной космической станции эксперимент «Дисперсия». Он изучал, как ведут себя дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Цель эксперимента — показать, как происходит разделение фаз в системах полимер-растворитель и как ведут себя жидкие дисперсии в невесомости. Это поможет студентам получить практические навыки для лабораторных работ по физической химии дисперсных систем.

Данные, собранные в эксперименте, будут полезны для создания новых материалов и конструкций, особенно в рамках лунной программы. Они помогут разработать технологии для получения и обработки композиционных материалов на основе лунного грунта.