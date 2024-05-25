Учёные на МКС провели эксперимент, приближающий освоение Луны

Опубликовано 25 мая 2024, 18:03
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Учёные на МКС провели эксперимент, приближающий освоение ЛуныОни исследовали взаимодействие системы полимер-растворитель в невесомости
Российский учёный на МКС провёл демонстрационный эксперимент по использованию лунного грунта для строительства
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб провёл на Международной космической станции эксперимент «Дисперсия». Он изучал, как ведут себя дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
Цель эксперимента — показать, как происходит разделение фаз в системах полимер-растворитель и как ведут себя жидкие дисперсии в невесомости. Это поможет студентам получить практические навыки для лабораторных работ по физической химии дисперсных систем.
Данные, собранные в эксперименте, будут полезны для создания новых материалов и конструкций, особенно в рамках лунной программы. Они помогут разработать технологии для получения и обработки композиционных материалов на основе лунного грунта.
Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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