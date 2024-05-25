Учёные на МКС провели эксперимент, приближающий освоение Луны

Космонавт Роскосмоса Николай Чуб провёл на Международной космической станции эксперимент «Дисперсия». Он изучал, как ведут себя дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Цель эксперимента — показать, как происходит разделение фаз в системах полимер-растворитель и как ведут себя жидкие дисперсии в невесомости. Это поможет студентам получить практические навыки для лабораторных работ по физической химии дисперсных систем.

Данные, собранные в эксперименте, будут полезны для создания новых материалов и конструкций, особенно в рамках лунной программы. Они помогут разработать технологии для получения и обработки композиционных материалов на основе лунного грунта.