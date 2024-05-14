Учёные на МКС успешно провели эксперимент по развёртыванию конструкций

Космонавты на МКС успешно провели эксперимент «Перспектива-КМ», развернув трансформируемые конструкции из полимерных материалов. Олег Кононенко, командир отряда космонавтов Роскосмоса, рассказал об этом.

Эксперимент включал разворачивание и фиксацию формы конструкций из полимерных материалов с памятью формы, а также дистанционный контроль их поведения в условиях космоса. Оборудование для этого эксперимента было установлено во время выхода в открытый космос 25 апреля. Затем космонавты собрали электрическую схему внутри станции и инициализировали эксперимент. Некоторые команды были отправлены с Земли, а Кононенко занимался фото- и видеофиксацией процесса.

По словам Кононенко, результаты эксперимента «Перспектива-КМ» могут быть использованы для создания новых материалов и крупногабаритных космических конструкций, таких как солнечные батареи и радиолокаторы.