Учёные начали бурить деревья в России ради науки

В российских лесах сейчас проводятся странные, на первый взгляд, исследования, связанные с углеродом. Учёные занимаются выкапыванием ям, сверлением деревьев и анализом лесов. Зачем? Они хотят понять, как уровень углерода связан с изменениями климата и как на это влияют разные факторы.

Ольга Бахмет из Карельского научного центра и её коллеги давно исследуют, как углерод накапливается в лесах. Они изучают, как рубка деревьев и осушение болот влияют на это. Сейчас общество все больше интересуется углеродом из-за изменений климата, и лес Кивач стал одним из мест, где тестируют методы измерения.

Леса и болота в России играют важную роль в удержании углерода. Но, чтобы доказать это мировому сообществу, нужны точные цифры о выбросах и удержании углерода. Эти измерения должны соответствовать мировым стандартам, и именно это сейчас происходит в России. Учёные измеряют углерод в разных частях экосистемы, чтобы понять, как природа влияет на уровень углерода в атмосфере и как можно уменьшить выбросы парниковых газов.