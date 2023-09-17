Учёные начали печатать компонент для ядерного топлива на 3D-принтере

Эти реакторы предполагается использовать в пилотируемых лунных аванпостах к 2030 году. Их особенностью является применение технологии 3D-печати для создания топлива TRISO.

TRISO — это не просто топливо, это инновационный материал, где традиционные стержни заменены на миниатюрные топливные шарики.

Эти шарики, размером с маковые семена, состоят из обогащённого урана, углерода и кислорода. Уникальность их заключается в том, что урановое ядро эффективно запечатано внутри слоёв углерода и керамики, что делает его устойчивым к различным внешним воздействиям.

Такая конструкция позволяет охлаждать топливо газом и работать при экстремальных температурных условиях, что особенно актуально для лунных миссий.

К тому же, система саморегулируется: при перегреве реакция замедляется, обеспечивая безопасность.