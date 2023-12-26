Учёные начали спасать рыб из-за волн морской жары при глобальном потеплении

Учёные начали спасать рыб из-за волн морской жары при глобальном потепленииВесь вид может погибнуть
Австралийские учёные-ихтиологи начали настоящую операцию по спасению одного из самого причудливого и малочисленного вида рыб красных брахионихтов. Эти рыбы крайне уязвимы к разрушению природной среды обитания, вызванному человеком.
© Rick Stuart-Smith / Reef Life Survey / Wikimedia Commons
Красный брахионихт имеет ограниченный ареал обитания. По подсчётам ихтиологов, популяция рыб этого вида семейства Brachionichthyidae насчитывает порядка 50-100 особей и все они находятся на грани вымирания из-за чрезвычайного потепления воды вокруг острова Тасмания. Учёные говорят, что вокруг Тасмании водятся одиннадцать из четырнадцати видов этих рыб, в целом распространённых на мелководьях у юго-восточного побережья Австралии. Также известны 5 родов брахионихтов.
Уникальность этих рыб в том, что они не плавают, а перемещаются по дну на подобных рукам грудных плавниках. Глобальное потепление спровоцировало опасный для жизни красных брахионихтов нагрев воды, появилось такое явление, как волны жары. Поэтому учёные намерены выловить 25 особей и поместить в неволе, пока угроза их существованию не будет нивелирована.