Учёные начали тестирование вакцины от наркозависимости

Учёные начали тестирование вакцины от наркозависимостиЗвучит как потенциальный прорыв в медицине и лечении зависимостей
Речь идёт о специалистах Колумбийского университета, которые не первый год разрабатывают вакцину, защищающую от развития серьёзной опиоидной зависимости.
Принцип действия их препарата не так уж и сложен. Вакцина препятствует улавливанию оксикодона центром мозга, который ответственен за удовольствие. По итогу человек теряет смысл употреблять наркотики и теряет зависимость от них.
Идея вакцины состоит в том, что через некоторое время после введение организм начнёт вырабатывать антитела к этой конкретной химической структуре к опиоидам <...> Если пациент всё же примет оксикодон, то антитела тут же свяжутся с молекулами этого вещества, предотвращая попадание в мозг.
На данный момент средство тестируется на добровольцах с расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами. В дальнейшем они планируют расширить своё исследования, приняв во внимание и другие опиоиды.