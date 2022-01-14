Наука и технологии
Вчера в 22:03
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Учёные начали тестирование вакцины от наркозависимости

Звучит как потенциальный прорыв в медицине и лечении зависимостей
На протяжении многих лет учёные работают над «прививкой» от опиоидов. Но сейчас они наконец-то добрались до этапа полноценного тестирования.
Учёные начали тестирование вакцины от наркозависимости

Речь идёт о специалистах Колумбийского университета, которые не первый год разрабатывают вакцину, защищающую от развития серьёзной опиоидной зависимости.

Принцип действия их препарата не так уж и сложен. Вакцина препятствует улавливанию оксикодона центром мозга, который ответственен за удовольствие. По итогу человек теряет смысл употреблять наркотики и теряет зависимость от них.

Идея вакцины состоит в том, что через некоторое время после введение организм начнёт вырабатывать антитела к этой конкретной химической структуре к опиоидам <...> Если пациент всё же примет оксикодон, то антитела тут же свяжутся с молекулами этого вещества, предотвращая попадание в мозг.

Сандра Комер
Профессор нейробиологии Колумбийского университета

На данный момент средство тестируется на добровольцах с расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами. В дальнейшем они планируют расширить своё исследования, приняв во внимание и другие опиоиды.

Источник: CBS News
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