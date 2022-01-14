Учёные начали тестирование вакцины от наркозависимости

Речь идёт о специалистах Колумбийского университета, которые не первый год разрабатывают вакцину, защищающую от развития серьёзной опиоидной зависимости.

Принцип действия их препарата не так уж и сложен. Вакцина препятствует улавливанию оксикодона центром мозга, который ответственен за удовольствие. По итогу человек теряет смысл употреблять наркотики и теряет зависимость от них.