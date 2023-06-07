Учёные начнут бороться с диабетом 2 типа с помощью морских огурцов

Морской огурец — студёнистое морское животное, относится к классу беспозвоночных животных из типа иглокожих, в котором, по сообщениям учёных, содержатся необходимые для заявленных целей вещества. Как отметил обозреватель издания New Atlas, в Китае уже давно используют морских огурцов для борьбы с воспалениями и болезнями. Китайцы называют это животное hai shen, что примерно переводится как «морской женьшень».

В ходе исследований был использован один из видов морских огурцов, Holothuria scabra, или песчаный огурец. Собранных беспозвоночных готовили различными способами: высушили на солнце без соли, высушили на солнце с солью, высушили на солнце и коптили. Из каждого продукта был приготовлен порошок. Исследователи извлекли из морских огурцов коллаген, который добавили в каждый препарат.

Оказалось, что высушенный на солнце солёный морской огурец плюс коллаген вызывали самое сильное подавление AGEs — когда образуются вредные конечные продукты гликирования — синтеза белков, жиров с сахарами в крови. По словам учёных, это указывает на то, что способ приготовления морского огурца имеет решающее значение для раскрытия его лечебных свойств.

По мнению исследователей, Holothuria scabra может быть перспективным источником природных антиоксидантов и антигликационных веществ, которые можно использовать в качестве средства, замедляющего развитие диабета 2 типа.