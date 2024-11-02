Учёные начнут получать редкоземельные металлы из ракушек

Учёные начнут получать редкоземельные металлы из ракушекПолученных из Чёрного моря
Исследователи из Института биологии южных морей имени Ковалевского выяснили, что из черноморских моллюсков можно извлекать редкоземельные элементы (РЗЭ). Они проанализировали раковины моллюсков, обитающих в Чёрном море, и нашли, что эти существа могут быть источником ценных металлов, необходимых для современных технологий. Специалисты подчеркнули, что накопление РЗЭ в раковинах может помочь выявить закономерности загрязнения окружающей среды.
Как рассказал Виталий Рябушко, руководитель отдела аквакультуры института, исследовались различные виды моллюсков, включая гребешка и мидию, которые являются местными обитателями Чёрного моря. Он отметил, что некоторые из этих моллюсков, как мидия и анадара, оказались особенно хорошими аккумуляторами редкоземельных элементов. В процессе исследования учёные обнаружили, что содержание этих металлов в раковинах моллюсков в два раза превышает уровень, обнаруженный в водорослях побережья Крыма.
Ведущий научный сотрудник Сергей Капранов добавил, что содержание редкоземельных элементов в раковинах связано с загрязнением среды, но в мясе моллюсков они не представляют опасности для здоровья человека. Учёные выразили надежду, что в будущем будет разработана технология извлечения РЗЭ из раковин моллюсков, а также из водорослей. Они также отметили, что их предыдущие исследования показывают, что растения в Чёрном море также могут эффективно поглощать эти металлы, что открывает новые возможности для мониторинга и очистки морской среды.