Учёные начнут получать редкоземельные металлы из ракушек

Исследователи из Института биологии южных морей имени Ковалевского выяснили, что из черноморских моллюсков можно извлекать редкоземельные элементы (РЗЭ). Они проанализировали раковины моллюсков, обитающих в Чёрном море, и нашли, что эти существа могут быть источником ценных металлов, необходимых для современных технологий. Специалисты подчеркнули, что накопление РЗЭ в раковинах может помочь выявить закономерности загрязнения окружающей среды.

Как рассказал Виталий Рябушко, руководитель отдела аквакультуры института, исследовались различные виды моллюсков, включая гребешка и мидию, которые являются местными обитателями Чёрного моря. Он отметил, что некоторые из этих моллюсков, как мидия и анадара, оказались особенно хорошими аккумуляторами редкоземельных элементов. В процессе исследования учёные обнаружили, что содержание этих металлов в раковинах моллюсков в два раза превышает уровень, обнаруженный в водорослях побережья Крыма.

Ведущий научный сотрудник Сергей Капранов добавил, что содержание редкоземельных элементов в раковинах связано с загрязнением среды, но в мясе моллюсков они не представляют опасности для здоровья человека. Учёные выразили надежду, что в будущем будет разработана технология извлечения РЗЭ из раковин моллюсков, а также из водорослей. Они также отметили, что их предыдущие исследования показывают, что растения в Чёрном море также могут эффективно поглощать эти металлы, что открывает новые возможности для мониторинга и очистки морской среды.