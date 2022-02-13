Учёные начнут создавать особо прочную керамику на основе скелета морской звезды

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Учёные начнут создавать особо прочную керамику на основе скелета морской звездыБлагодаря его структуре
Учёные из США разработали трёхмерную модель на основе строения скелета морской звезды Protoreaster nodosus. В дальнейшем учёные надеются на основе этой модели создавать сверхпрочную керамику.
По словам исследователей, скелет морских звёзд состоит из микрокальцита — хрупкого материала. Но за счёт структуры — мелкой решётки — скелет этих беспозвоночных отличается высокой прочностью.
Специалисты напечатали на 3D-принтере трёхмерную модель будущего материала. Она была выполнена из пластика, но показала высокую прочность.
В будущем учёные хотят выпускать на основе этой модели сверхпрочные керамические изделия, потому что применение керамики ограничено из-за её хрупкости. При этом керамика — отличный диэлектрик, хорошо противостоит различным агрессивным средам и высоким температурам.
Источник: Planet Today