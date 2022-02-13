Учёные начнут создавать особо прочную керамику на основе скелета морской звезды

По словам исследователей, скелет морских звёзд состоит из микрокальцита — хрупкого материала. Но за счёт структуры — мелкой решётки — скелет этих беспозвоночных отличается высокой прочностью.

Специалисты напечатали на 3D-принтере трёхмерную модель будущего материала. Она была выполнена из пластика, но показала высокую прочность.

В будущем учёные хотят выпускать на основе этой модели сверхпрочные керамические изделия, потому что применение керамики ограничено из-за её хрупкости. При этом керамика — отличный диэлектрик, хорошо противостоит различным агрессивным средам и высоким температурам.