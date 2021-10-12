Учёные начнут стрелять по навозу лазером для борьбы с глобальным потеплением

Как отмечает агентство BBC, разработкой занимается норвежская технологическая компания N2 Applied. Тестировать лазер будут на ферме в британском Бакингемшире.

Лазер представляет собой перегретый поток атомов, который при воздействии на навоз нейтрализует содержащийся в нём аммиак и метан на 90% и 99% соответственно. При этом аммиак превращается в чистый азот, который можно использовать в качестве удобрения.

Источник также отмечает, что стрелять по навозу, как говорят сами разработчики, они будут для того, чтобы бороться с глобальным потеплением. Именно аммиак и метан влияют на развитие этих процессов. А коров выбрали потому, что эти животные производят большую часть метана в мире.