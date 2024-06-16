Учёные наконец опровергли перенос людьми голубого валуна в Стоунхендж из Уэльса

По словам Джона, один из камней, которые отличаются от всех пород, добываемых в районе расположения Стоунхенджа, впервые был обнаружен 90 лет назад геологами полковником Хоули и Робертом Ньюоллом. Последний спрятал валун у себя дома, а через многие годы до него добрался и нынешний исследователь.

Этот валун размером не больше человеческого черепа. Ранее считалось, что глыбы, из которых построен Стоунхендж, были принесены на равнину Солсбери из холмов Пресели на юго-западе Уэльса людьми; и произошло это в эпоху неолита. Но открытым оставался вопрос о том, какие для этого использовались приспособления.

В ходе последних исследований доктор Джон нашёл следы на поверхности Ньюоллского валуна, свидетельствующие о том, что не люди были «транспортом» для этого и других камней Стоунхенджа. Причина их появления на равнине Солсбери — растаявший ледник. На что указывает и петрография «голубого валуна».

Исследователь также отметил, что валуны при движении вместе с ледником, переворачиваются из стороны в сторону, в результате чего образуются различные плоские грани с закруглёнными краями, как раз как у «голубого камня» Ньюолла.

«Перенесённые ледником валуны, как правило, имеют грани. Это означает, что у них есть несколько различных граней, расположенных под углами друг к другу, что фактически указывает на то, где валун был отшлифован», — подчеркнул учёный.