Учёные наконец-то объяснили, почему некоторые люди не чувствуют боли

Они выявили генетическую мутацию, которая позволяет некоторым людям почти не чувствовать боль. Помимо того, эта мутация оказывает влияние на эмоциональное состояние, уменьшая чувство страха и тревоги.

Это уникальное открытие связано с геном FAAH-OUT, который был найден у женщины по имени Джо Кэмерон. Несмотря на серию тяжёлых операций в 2013 году, она не испытывала никакой боли.

Ранее учёные считали, что область генома, где расположен FAAH-OUT, не играет никакой роли. Однако новое исследование показало, что он стимулирует действие другого гена, FAAH. Вместе эти гены и подавляют чувство боли.

Чтобы разобраться в вопросе, специалисты использовали инструмент CRISPR-Cas9. С его помощью им удалось воссоздать эффект мутации и изучить активность разных генов.