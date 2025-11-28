Учёные наконец выяснили, почему блестящие цвета редко встречаются в природе

Опубликовано 28 ноября 2025, 17:151 мин.
Учёные наконец выяснили, почему блестящие цвета редко встречаются в природеДля этого был проведён специальный эксперимент
Почти в любое время года природа полна красок. Большинство цветов, которые мы видим у животных, матовые, но есть и блестящие. Биолог-эволюционист Каспер ван дер Коой решил узнать, почему блестящие виды окраски у насекомых и других живых существ встречаются так редко.
Учёный Каспер ван дер Коой проверил, как искусственные цветы матовой и блестящей окраски воспринимаются шмелями. Результаты показали, что блестящие цвета более заметны с большого расстояния. На близком же расстоянии их рассмотреть детально сложнее из-за блеска. Это похоже на чтение глянцевого журнала на солнце: буквы на бумаге будет сложнее различить из-за блестящей поверхности.
Статья со всеми выводами исследования опубликована в журнале Science Advances.