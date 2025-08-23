Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2025, 18:50
1 мин.

Учёные NASA нашли на астероиде Бенну звёздную пыль, которая старше Солнца

Это важно для понимания истории Вселенной
Исследователи NASA опубликовали в журнале Nature Astronomy новые результаты изучения состава звёздной пыли с астероида Бенну, с которого в 2023 году зонд NASA OSIRIS-REx доставил на Землю уникальный материал.
Учёные NASA нашли на астероиде Бенну звёздную пыль, которая старше Солнца
© NASA / Goddard / University of Arizona / Wikimedia Commons

Новые исследования показали, что в частицах с Бенну содержатся элементы, которые существовали ещё до появления Солнца и, соответственно, Солнечной системы. Также содержатся необычные органические соединения, образовавшиеся, вероятно, в межзвёздном пространстве.

© NASA / Zia Rahman

Анализ показал, что на астероиде было много льда, который растаял и смешался с минералами. В результате были образованы соединения, которые могли появиться при контакте воды и твёрдых пород в условиях относительно низких температур — около 25 градусов по Цельсию. Учёные предполагают, что внутри первоначального тела астероида на протяжении миллиардов лет могли происходить химические процессы, способствовавшие зарождению жизни. И это очень важные данные для науки, с помощью которых яснее становится история Вселенной.

К тому же отмечается, что на поверхности астероида зонд собрал материал, свидетельствующий о космическом выветривании породы, включая миниатюрные кратеры и капли расплавленной породы от микрометеоритов и солнечного ветра. Это говорит о том, что вещество астероида постоянно изменялось и внутри, и снаружи.