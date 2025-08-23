Учёные NASA нашли на астероиде Бенну звёздную пыль, которая старше Солнца

Анализ показал, что на астероиде было много льда, который растаял и смешался с минералами. В результате были образованы соединения, которые могли появиться при контакте воды и твёрдых пород в условиях относительно низких температур — около 25 градусов по Цельсию. Учёные предполагают, что внутри первоначального тела астероида на протяжении миллиардов лет могли происходить химические процессы, способствовавшие зарождению жизни. И это очень важные данные для науки, с помощью которых яснее становится история Вселенной.

К тому же отмечается, что на поверхности астероида зонд собрал материал, свидетельствующий о космическом выветривании породы, включая миниатюрные кратеры и капли расплавленной породы от микрометеоритов и солнечного ветра. Это говорит о том, что вещество астероида постоянно изменялось и внутри, и снаружи.