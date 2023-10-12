Учёные NASA нашли воду в прилетевших на Землю образцах с астероида Бенну

Американский космический зонд «OSIRIS-REx», запущенный в 2016 году, успешно собрал образцы с астероида Бенну в 2020 году и вернул их на Землю 25 сентября 2023 года. При изучении этих образцов учёные обнаружили наличие воды.

Образцы, привезённые зондом, весили около 250 г и содержали различные камни, частицы пыли и средние по размеру частицы, что превышает первоначальный план на 60 г.

Наиболее поразительным было открытие углерода и гидратированных минералов в пробах. Главный исследователь проекта OSIRIS-REx, Данте Лауретта, пояснил, что анализ камней астероида с помощью электронного микроскопа показал, что структура кристаллов глинистых минералов содержит воду.

Эти образцы также содержали серу, важный элемент для эволюции планет и структуры белка. Кроме того, были найдены минералы, реагирующие на магнитное поле, включая те, которые могли играть роль в происхождении жизни на Земле.

Эти находки подтверждают теорию, что вода и жизнь на ранней Земле могли быть привезены с астероидов и комет. Образцы, привезенные «OSIRIS-REx», предоставят учёным ценную информацию о происхождении жизни на нашей планете.