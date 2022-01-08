Учёные нашли бактерии, которые производят кислород в темноте

Как отмечается, такие бактерии были известны и раньше, но они живут в очень специфических условиях. В ходе исследований морского азотного цикла учёные обнаружили, что повсеместно распространённые бактерии Nitrosopumilus maritimus, которые играют важную роль в круговороте азота, и родственные им группы способны вырабатывать кислород без солнечного света.

Это стало понятно, когда колонию этих бактерий из привычной им среды обитания поместили в воду, обеднённую кислородом, и в полной темноте. Сначала уровень кислорода упал, но потом начал снова расти, причём бактерии не просто вырабатывали кислород, а делали это с запасом, благодаря чему кислорода хватало и другим микроорганизмам.

По словам специалистов, на основании нового открытия появились предпосылки к переосмыслению нынешнего понимания морского азотного цикла. Следующий шаг — проведение исследований не в лаборатории, а в обеднённых кислородом водах в различных точках океана по всему миру.