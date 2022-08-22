Учёные нашли дешёвый способ наполнить Марс кислородом

Мы предположили, что столкновение электронов с молекулами СО2 будет приводить к разложению этого вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также использовать для расщепления углекислого газа. Вместе с коллегами из Франции и Нидерландов нам удалось экспериментально подтвердить эти гипотезы.