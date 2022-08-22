Наука и технологии
Сегодня в 07:22
1 мин.

Учёные нашли дешёвый способ наполнить Марс кислородом

Относительно дешёвый, конечно
Группа учёных-физиков из Европы и США разработали новейшую плазменную установку. С её помощью можно ещё дешевле расщеплять молекулы СО2 на кислород и угарный газ.
Учёные нашли дешёвый способ наполнить Марс кислородом

Главным отличие свежей конструкции от предшествующих аналогов, наподобие MOXIE, является более эффективное отделение пригодного для дыхания кислорода от СО. При этом если существующий аналог, используемый в Perseverance, нагревает углекислый газ в процессе до 800 °C, то новинка не превышает показателей в 30–40 °C.

Мы предположили, что столкновение электронов с молекулами СО2 будет приводить к разложению этого вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также использовать для расщепления углекислого газа. Вместе с коллегами из Франции и Нидерландов нам удалось экспериментально подтвердить эти гипотезы.

Васко Герра
Доцент Лиссабонского университета

По словам учёных, в будущем всё это позволит заметно удешевить расходы энергии и ресурсов на производство кислорода в условиях Марса.

Источник:Universe Today
Новости партнеров
Новости партнеров