Учёные нашли дешёвый способ наполнить Марс кислородом

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Учёные нашли дешёвый способ наполнить Марс кислородомОтносительно дешёвый, конечно
Группа учёных-физиков из Европы и США разработали новейшую плазменную установку. С её помощью можно ещё дешевле расщеплять молекулы СО2 на кислород и угарный газ.
Главным отличие свежей конструкции от предшествующих аналогов, наподобие MOXIE, является более эффективное отделение пригодного для дыхания кислорода от СО. При этом если существующий аналог, используемый в Perseverance, нагревает углекислый газ в процессе до 800 °C, то новинка не превышает показателей в 30–40 °C.
Мы предположили, что столкновение электронов с молекулами СО2 будет приводить к разложению этого вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также использовать для расщепления углекислого газа. Вместе с коллегами из Франции и Нидерландов нам удалось экспериментально подтвердить эти гипотезы.
Васко Герра
Доцент Лиссабонского университета
По словам учёных, в будущем всё это позволит заметно удешевить расходы энергии и ресурсов на производство кислорода в условиях Марса.