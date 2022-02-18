Учёные нашли динозавра, который мог выращивать новые зубы вместо старых и сломанных

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Учёные нашли динозавра, который мог выращивать новые зубы вместо старых и сломанныхЗвучит как способность какого-то супергероя из комиксов
Как стало известно, учёные открыли новый вид спинозавра — Iberospinus natarioi. Его останки были обнаружены на территории современной Португалии.
Отличительной особенностью древнего животного являлась способность отращивать новые зубы взамен сломанных во время охоты на рыбу и других водных животных. При этом размеры составляли около 8 метров.
По мнению учёных, хищный динозавр забирался в воду, чтобы устроить там засаду на рыбу и другую водную добычу. В качестве основного орудия для охоты он использовал свои крокодилоподобные челюсти.
Сообщается также, что барионикс, в отличие от других спинозавров, имел зазубренные зубы. Такие же в своё время имели некоторые вымершие виды крокодилов.
Источник: NewScientist