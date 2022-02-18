Учёные нашли динозавра, который мог выращивать новые зубы вместо старых и сломанных

Отличительной особенностью древнего животного являлась способность отращивать новые зубы взамен сломанных во время охоты на рыбу и других водных животных. При этом размеры составляли около 8 метров.

По мнению учёных, хищный динозавр забирался в воду, чтобы устроить там засаду на рыбу и другую водную добычу. В качестве основного орудия для охоты он использовал свои крокодилоподобные челюсти.

Сообщается также, что барионикс, в отличие от других спинозавров, имел зазубренные зубы. Такие же в своё время имели некоторые вымершие виды крокодилов.