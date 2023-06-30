Учёные нашли дополнительный вред в детском пассивном курении

В рамках исследования учёные опросили около 1300 семей, чей ребенок родился в 2003 и 2004 годах. Всего было изучено 238 детей в возрасте до 7,5 лет, у которых были измерены уровни котинина и металлов в слюне.

Результаты исследования показали, что воздействие табачного дыма приводит к повышенным уровням тяжёлых металлов у детей. Интересно, что эти результаты были обнаружены даже в семьях, где родители использовали электронные сигареты.

Избыток металлов и элементов, содержащихся в табачном дыме, таких как свинец, может нарушать биологические функции и вызывать проблемы со здоровьем и поведением у детей.

Эксперты отметили, что анализ слюны может стать неинвазивным инструментом для оценки воздействия микроэлементов в окружающей среде и на производстве.