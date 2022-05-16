Наука и технологии
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Учёные нашли эффективный метод улучшения памяти

Но там всё не так просто
В сети появилась информация о свежем открытии международной группа учёных. Они обнаружили метод улучшения памяти путём введения спинномозговой жидкости от более молодых особей.
Учёные нашли эффективный метод улучшения памяти

Пока что речь идёт об эксперименте, проведённом на мышах. Но, вероятно, в дальнейшем исследования смогут продемонстрировать какие-то значимые достижения и на людях.

Для проверки работоспособности метода учёные обучили более старых подопытных связывать мигающий свет с электрическим током, импульсы которого посылали им в ногу. И после того, как одной из групп ввели спинномозговую жидкость, специалисты проверили, какая часть мышей лучше помнила, что произойдёт, когда вспыхнет свет.

Отметим, что также в мае группа других учёных из США предложила способ защиты от преждевременного старения. Тогда речь шла о повышении активности гена FOXM1.

Источник:Nature
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