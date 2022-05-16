Учёные нашли эффективный метод улучшения памяти

Пока что речь идёт об эксперименте, проведённом на мышах. Но, вероятно, в дальнейшем исследования смогут продемонстрировать какие-то значимые достижения и на людях.

Для проверки работоспособности метода учёные обучили более старых подопытных связывать мигающий свет с электрическим током, импульсы которого посылали им в ногу. И после того, как одной из групп ввели спинномозговую жидкость, специалисты проверили, какая часть мышей лучше помнила, что произойдёт, когда вспыхнет свет.

Отметим, что также в мае группа других учёных из США предложила способ защиты от преждевременного старения. Тогда речь шла о повышении активности гена FOXM1.