Учёные нашли эффективный метод улучшения памяти

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Учёные нашли эффективный метод улучшения памятиНо там всё не так просто
В сети появилась информация о свежем открытии международной группа учёных. Они обнаружили метод улучшения памяти путём введения спинномозговой жидкости от более молодых особей.
Пока что речь идёт об эксперименте, проведённом на мышах. Но, вероятно, в дальнейшем исследования смогут продемонстрировать какие-то значимые достижения и на людях.
Для проверки работоспособности метода учёные обучили более старых подопытных связывать мигающий свет с электрическим током, импульсы которого посылали им в ногу. И после того, как одной из групп ввели спинномозговую жидкость, специалисты проверили, какая часть мышей лучше помнила, что произойдёт, когда вспыхнет свет.
Отметим, что также в мае группа других учёных из США предложила способ защиты от преждевременного старения. Тогда речь шла о повышении активности гена FOXM1.