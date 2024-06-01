Учёные нашли экзотическую форму воды на Нептуне и Уране

Опубликовано 01 июня 2024, 23:26
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Учёные нашли экзотическую форму воды на Нептуне и УранеКоторой объясняется необычное магнитное поле планет
Российские учёные, совместно с коллегами из Китая, нашли вероятное объяснение необычного магнитного поля Урана и Нептуна
Учёные из Сколтеха с китайскими коллегами из Нанькайского университета выяснили, что акводий, экзотическая форма воды, может быть стабильным в ледяных гигантах Урана и Нептуна. Это может объяснить странные магнитные поля этих планет.
Акводий — это молекула воды с двумя лишними протонами, что делает её катионом. Её формула: H4O2+. Магнитосферы Урана и Нептуна необычны, они не совпадают с направлением планет и смещены от их центров.
Исследователи считают, что акводий может быть ответственен за магнетизм планет. Используя современные вычислительные методы, они обнаружили, что под высоким давлением и высокой температурой акводий может образовываться в ледяных океанах Урана и Нептуна, внося свой вклад в их особенности.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов