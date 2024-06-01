Учёные нашли экзотическую форму воды на Нептуне и Уране

Учёные из Сколтеха с китайскими коллегами из Нанькайского университета выяснили, что акводий, экзотическая форма воды, может быть стабильным в ледяных гигантах Урана и Нептуна. Это может объяснить странные магнитные поля этих планет.

Акводий — это молекула воды с двумя лишними протонами, что делает её катионом. Её формула: H4⁢O2+. Магнитосферы Урана и Нептуна необычны, они не совпадают с направлением планет и смещены от их центров.

Исследователи считают, что акводий может быть ответственен за магнетизм планет. Используя современные вычислительные методы, они обнаружили, что под высоким давлением и высокой температурой акводий может образовываться в ледяных океанах Урана и Нептуна, внося свой вклад в их особенности.