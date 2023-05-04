Учёные нашли естественный способ снижения риска развития рака

Специалисты из Университета Турку и Каролинского института провели исследование, в котором приняли участие 28 пациентов с диагностированной лимфомой или раком молочной железы.

Участникам предложили выполнить десятиминутную тренировку на велосипеде и затем изучали изменения в их крови.

Оказалось, что во время физических упражнений у пациентов с лимфомой увеличивалось количество иммунных клеток, которые борются с раком. У больных раком молочной железы занятия спортом также приводили к увеличению данного типа клеток.

Однако эти изменения были временными — у большинства пациентов «имунный уровень» возвращался к норме через 30 минут после окончания занятий. Но чем больше пациенты нагружались, тем больше иммунных клеток появлялось в кровотоке.

Это открытие подтверждает важность занятий спортом для здоровья. Учёные рекомендуют выполнять упражнения лёгкой или умеренной интенсивности в течение 10 минут, чтобы стимулировать иммунную систему в борьбе с раком.