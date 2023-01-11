Учёные нашли, где в мозге хранятся забытые воспоминания

Используя оптогенетику и препарат от астмы рофлумиласт, исследователи смогли успешно активировать «скрытые» воспоминания у мышей через несколько дней после их изучения.

В исследовании, проведённом под руководством нейробиолога Робберта Хавекса, использовался светочувствительный белок — каналодопсин — для избирательной выработки в нейронах, которые активируются во время обучения. Это позволило подопытным вспомнить конкретный опыт, достаточно было лишь посветить светом на эти клетки.

Исследование предполагает, что данный подход может быть использован для восстановления доступа к «потерянным» воспоминаниям у людей, например, страдающих от возрастных проблем с памятью или ранней стадии болезни Альцгеймера.