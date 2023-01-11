Учёные нашли, где в мозге хранятся забытые воспоминания

Учёные нашли, где в мозге хранятся забытые воспоминанияИ сумели их «вытащить»
Исследователи из Гронингенского университета обнаружили, что информация, усвоенная во время недосыпания, не обязательно теряется. Даже несмотря на то, что её бывает очень сложно вспомнить.
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Используя оптогенетику и препарат от астмы рофлумиласт, исследователи смогли успешно активировать «скрытые» воспоминания у мышей через несколько дней после их изучения.
В исследовании, проведённом под руководством нейробиолога Робберта Хавекса, использовался светочувствительный белок — каналодопсин — для избирательной выработки в нейронах, которые активируются во время обучения. Это позволило подопытным вспомнить конкретный опыт, достаточно было лишь посветить светом на эти клетки.
Исследование предполагает, что данный подход может быть использован для восстановления доступа к «потерянным» воспоминаниям у людей, например, страдающих от возрастных проблем с памятью или ранней стадии болезни Альцгеймера.