Учёные нашли ген, ответственный за глухоту в зрелом возрасте

Они обнаружили, что мутации в гене MINAR2, переданные от родителей детям, приводят в зрелом возрасте к глухоте. И тот факт, что заболевание носит прогрессирующий характер, потенциально позволяет говорить о разработке методов терапии для возвращения слуха у ряда больных.

Стоит отметить, что речь идёт именно о тех случаях, когда дети рождаются слышащими, а дисфункция волосковых клеток внутреннего уха проявляется лишь в определённом возрасте.

Напомним, что ранее специалисты нашли 15 новых генетических мутаций в гене KCNK9. Все они вызывают редкое расстройство развития нервной системы.