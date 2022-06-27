Учёные нашли ген, ответственный за глухоту в зрелом возрасте

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Учёные нашли ген, ответственный за глухоту в зрелом возрастеА значит, есть шансы справиться с данной разновидностью заболевания
Группа учёных из Отделения генетики человека имени Джона Макдональда и Института геномики человека имени Джона Хассмана при Медицинской школе Миллера Университета Майами опубликовали результаты своего свежего исследования.
Они обнаружили, что мутации в гене MINAR2, переданные от родителей детям, приводят в зрелом возрасте к глухоте. И тот факт, что заболевание носит прогрессирующий характер, потенциально позволяет говорить о разработке методов терапии для возвращения слуха у ряда больных.
Стоит отметить, что речь идёт именно о тех случаях, когда дети рождаются слышащими, а дисфункция волосковых клеток внутреннего уха проявляется лишь в определённом возрасте.
Напомним, что ранее специалисты нашли 15 новых генетических мутаций в гене KCNK9. Все они вызывают редкое расстройство развития нервной системы.