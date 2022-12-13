Наука и технологии
08:58, 13 декабря 2022
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Учёные нашли гены «хорошего сна»

Возможно, в будущем это заметно улучшит нашу жизнь

Команда биологов из Университета Цукубы провела исследование нескольких шагов сигнального пути, регулирующих глубину и продолжительность сна на уровне отдельных нейронов.

Учёные нашли гены «хорошего сна»

Фото: Чемпионат

В рамках экспериментов на мышах они выяснили, что сон можно контролировать на уровне отдельных генов и белков, которые регулируют их активность. Таким образом специалисты нащупали сразу несколько ключевых звеньев в цепочке реакций, контролирующих длительность и глубину сна.

Так, например, эксперименты показали, что мутации, снижающие активность фермента гистондеацетилазы 4 (HDAC4), заставляли животных спать дольше и глубже. Учёные определили и следующий шаг этой цепочки — белок LKB1, регулирующий работу SIK3, также влиял на характер сна у подопытных животных.

Специалисты заявили, что в клетках головного мозга действует сигнальный путь от LKB1 через SIK3 и затем к HDAC4. Этот путь в итоге ведёт к фосфорилированию HDAC4, что в свою очередь усиливает сон.

Источник:Nature
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