Учёные нашли гены «хорошего сна»

В рамках экспериментов на мышах они выяснили, что сон можно контролировать на уровне отдельных генов и белков, которые регулируют их активность. Таким образом специалисты нащупали сразу несколько ключевых звеньев в цепочке реакций, контролирующих длительность и глубину сна.

Так, например, эксперименты показали, что мутации, снижающие активность фермента гистондеацетилазы 4 (HDAC4), заставляли животных спать дольше и глубже. Учёные определили и следующий шаг этой цепочки — белок LKB1, регулирующий работу SIK3, также влиял на характер сна у подопытных животных.

Специалисты заявили, что в клетках головного мозга действует сигнальный путь от LKB1 через SIK3 и затем к HDAC4. Этот путь в итоге ведёт к фосфорилированию HDAC4, что в свою очередь усиливает сон.