Учёные нашли гены, отличающие человека от приматов

По мнению авторов исследования, именно эти гены сыграли важную роль в уникальной эволюции человеческого вида. Также они отметили, что начиная с самой маленькой хромосомы человека — хромосомы 21 — была большая область уникальной для человека ДНК, которую было решено назвать 21p11.

Специалисты считают, что гены microRNA эволюционировали с тех пор, как линии шимпанзе и человека разделились. На данный момент считается, что случилось это около 7 млн лет назад. И именно поэтому данные гены являются специфичными для людей.