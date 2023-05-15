Учёные нашли кислоты, которые продлевают жизнь

Учёные нашли кислоты, которые продлевают жизньОни доступны почти что каждому из нас
Если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, то вам стоит обратить внимание на своё питание, особенно на жирные кислоты.
Учёные из Стэнфордской школы медицины обнаружили, что мононенасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, могут продлить жизнь.
Олеиновая кислота — это тип жирной молекулы, которая обычно встречается в средиземноморской диете. Специалисты выяснили, что она увеличивает количество двух важных «частей» клетки и защищает её от повреждений.
Исследователи кормили червей Caenorhabditis elegans пищей, богатой олеиновой кислотой, и обнаружили, что эти черви жили на 35% дольше, чем их собратья, которые питались пищей, содержащей нездоровые трансжиры.
Следует отметить, что олеиновая кислота также помогает предотвратить повреждение клеток, снижая окисление липидов, в то время как нездоровые трансжиры усиливают это окисление.