Учёные нашли кислоты, которые продлевают жизнь

Учёные из Стэнфордской школы медицины обнаружили, что мононенасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, могут продлить жизнь.

Олеиновая кислота — это тип жирной молекулы, которая обычно встречается в средиземноморской диете. Специалисты выяснили, что она увеличивает количество двух важных «частей» клетки и защищает её от повреждений.

Исследователи кормили червей Caenorhabditis elegans пищей, богатой олеиновой кислотой, и обнаружили, что эти черви жили на 35% дольше, чем их собратья, которые питались пищей, содержащей нездоровые трансжиры.

Следует отметить, что олеиновая кислота также помогает предотвратить повреждение клеток, снижая окисление липидов, в то время как нездоровые трансжиры усиливают это окисление.