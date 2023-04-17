Учёные нашли «ключ» к лечению рака лёгких в древнем вирусе

Соответствующая научная работа частично финансировалось Cancer Research UK. Оказалось, что эти вирусы, называемые эндогенными ретровирусами, находятся в спящем состоянии у большинства людей, но могут быть активированы в раковых тканях.

Исследуя раковые ткани лёгких у мышей и человеческие ткани, учёные обнаружили, что при активации эти клетки могут вызвать иммунный ответ от В-клеток – белых кровяных клеток, производящих антитела, противостоящие болезням.

Когда древние эндогенные ретровирусы активируются в раковых зонах, наш организм создаёт биологический ответ для борьбы с раком. Профессор Джордж Кассиотис, глава Лаборатории ретровирусной иммунологии в Крик, считает, что это открытие приближает учёных к созданию более эффективных методов лечения онкологии лёгких.

Отметим, что по данным американского общества по борьбе с раком, данный тип рака является вторым по распространенности видом у мужчин и женщин в США. Прогнозируется, что около 238 340 новых случаев данного заболевания и 127 070 смертей от него случатся лишь в 2023 году.