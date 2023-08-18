Учёные нашли микропластик в морском воздухе по всей планете

Недавние исследования, проведённые командой учёных из Германии и Норвегии, показали, что микропластик присутствует в воздухе над морем на расстоянии тысяч миль от суши.

Исследователи взяли пробы воздуха вдоль норвежского побережья и в отдалённых районах Арктики. Используя специализированное оборудование на научном судне, они измеряли частицы пластика на высоте 12 метров над поверхностью моря.

Результаты, опубликованные в Nature Communications, показали, что микропластик распространён повсеместно, даже в самых изолированных полярных регионах планеты.

Наиболее тревожным стало понимание того, что во всех пробах присутствовали волокна полиэстера, вероятно, отшедшие от одежды. Кроме того, были найдены микрочастицы резины от шин, которые образуются при езде и торможении автомобилей. Концентрации достигали до 37,5 нанограммов на кубический метр воздуха.