Учёные нашли молекулу, повышающую эффективность вакцин

В результате исследования они выяснили, что 5-OP-RU, производная витамина В2, способствует усилению защиты организма от патогенов. Эта молекула стимулирует особые Т-лимфоциты MAIT, которые играют важную роль в борьбе с вирусами.

Такие МAIT-клетки находятся в кровотоке и слизистых оболочках органов, включая дыхательную систему, где чаще всего происходит заражение вирусами.

При использовании молекулы 5-OP-RU в прививках, специалисты обнаружили улучшение работы противовирусных вакцин, что может повысить эффективность борьбы с вирусами.

В будущем учёные планируют проверить, как молекула 5-OP-RU взаимодействует с вакцинами от коронавируса и провести дополнительные исследования.

Также они рассматривают возможность использовать особенности МAIT-клеток для устранения вторичных бактериальных инфекций и повреждения тканей после вирусных инфекций.