Учёные нашли на дне Тихого океана неестественные гигантские структуры

Исследователи сообщили, что, изучая сейсмические волны, заметили их аномальное колебание, которое, как оказалось, объясняется наличием на дне Тихого океана колоссальных размеров неестественных структур. Что это такое, ответа пока нет.

Но есть древние мифы и легенды, рассказывающие о древних, затерянных под толщей воды мирах. Учёные осторожно предполагают, что мифы об Атлантиде и подобных мирах могут оказаться не такой уж и сказкой.

На эти предположения исследователей натолкнул материал, который обнаружен в нижней мантии Земли на глубине около 1000 км, но которого там просто не может быть по естественным причинам. По словам учёных, обнаруженные структуры могут быть следами затерянных земель, которые существовали ещё до окончательного оформления нынешних континентальных границ.