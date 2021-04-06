Наука и технологии
Сегодня в 11:29
Учёные нашли негативное влияние сахара на мышцы
Которое объясняет проблемы с мышечной массой у больных диабетом
Японские учёные из Токийского столичного университета провели исследование. Его результаты показали, что наилучший уровень регенерации мышц происходит при низком содержании сахара в крови.
Таким образом, специалисты сумели опровергнуть устоявшийся миф, согласно которому для повышения качества жизнедеятельности клеток млекопитающих нужно большое количество глюкозы, пишет Lenta.ru.
Единственные «выгодополучатели» во всей этой ситуации — клетки-сателлиты скелетных мышц. При этом даже они при повышенном уровне углеводов столкнулись с ухудшением роста.
Стоит отметить, что свежее открытие японских учёных объясняет, почему пациенты с диабетом и высоким уровнем сахара в крови сталкиваются с потерей мышечной массы. На основе полученных данных, они намерены разработать в будущем новые методы, способные поддержать здоровье их мышц.