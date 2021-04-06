Учёные нашли негативное влияние сахара на мышцы

Таким образом, специалисты сумели опровергнуть устоявшийся миф, согласно которому для повышения качества жизнедеятельности клеток млекопитающих нужно большое количество глюкозы, пишет Lenta.ru.

Единственные «выгодополучатели» во всей этой ситуации — клетки-сателлиты скелетных мышц. При этом даже они при повышенном уровне углеводов столкнулись с ухудшением роста.

Стоит отметить, что свежее открытие японских учёных объясняет, почему пациенты с диабетом и высоким уровнем сахара в крови сталкиваются с потерей мышечной массы. На основе полученных данных, они намерены разработать в будущем новые методы, способные поддержать здоровье их мышц.