Учёные нашли неинвазивный метод улучшения памяти

Международная группа исследователей провела 12-дневную программу нейростимуляции правого полушария мозжечка у 56 здоровых пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Специалисты обнаружили улучшение эпизодической памяти участников, которое сохранялось не менее четырёх месяцев после окончания стимуляции.

Данные результаты подтверждают важную роль мозжечка в регуляции и поддержании когнитивных функций, включая долговременную эпизодическую память. Раньше считалось, что мозжечок отвечает только за координацию движений, таких как равновесие и осанка.

Однако исследования последних десятилетий показали, что этот участок мозга, расположенный в задней его части, влияет на когнитивные и умственные способности, а также эмоциональные процессы.