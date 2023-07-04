Учёные нашли неизвестный ранее антибиотик на основе мышьяка

Новое вещество, названное арсинотрицином (AST), показало свою способность сдерживать рост устойчивых к антибиотикам бактерий. Эксперименты показали, что арсинотрицин эффективно уничтожает известные микроорганизмы, включая кишечную палочку и бактерии, вызывающие туберкулез.

Кроме того, AST предотвращает заражение малярийным паразитом Plasmodium falciparum, который вызывает малярию, в отличие от существующих препаратов.

Интересно, что арсинотрицин содержит мышьяк, но лабораторные тесты показали, что он поражает только малярийный паразит, не нанося вреда клеткам человека. Более того, учёные уже получили патент на химический синтез арсинотрицина в США.

В дальнейшем они намерены продолжить исследования, чтобы определить его эффективность в борьбе с малярией.