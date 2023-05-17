Учёные нашли неожиданную причину развития шизофрении

Исследователи обнаружили более 100 генов, которые связаны с риском этого заболевания. Самое интересное, что эти гены имеют отношение к развитию плаценты — органа, который питает мозг ребёнка во время его развития в утробе матери.

Доктор Дэниел Вайнбергер, один из учёных, принявших участие в исследовании, объяснил, что ранее его коллеги не уделяли должного внимания роли плаценты в развитии шизофрении.

Все сосредотачивались на генах, связанных только с развитием мозга, и не обращали внимания на те, которые управляют плацентой.

Таким образом, научному сообществу впервые удалось подтвердить, что данный орган играет ключевую роль не только в развитии шизофрении, но и в других заболеваниях. Оказывается, состояние плаценты может влиять на риск развития диабета, биполярного расстройства, депрессии, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.