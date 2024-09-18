Учёные нашли новое применение углеродных нанотрубок в промышленности

Группа российских, китайских и белорусских исследователей создала новый метод, который позволяет использовать углеродные нанотрубки в качестве сенсоров для контроля параметров производства полимерных композитов и их состояния во время эксплуатации. Как рассказали в пресс-службе «Сколтеха», это значимое достижение связано с тем, что учёные стремятся масштабировать наноматериалы для применения в промышленности.

Профессор «Сколтеха» Альберт Насибулин пояснил, что однослойные углеродные нанотрубки помогут не только контролировать параметры производства полимеров, но и отслеживать, как материал ведёт себя в реальных условиях. Исследователи уже много лет работают над новыми методами производства этих нанотрубок и их практическим применением. Особенно их интересует, как использовать наноструктуры в качестве компонентов композитов и сенсоров для анализа изменений свойств материалов.

Недавно учёные разработали технологию для создания сверхтонких плёнок из однослойных нанотрубок, которые могут служить сенсорами для различных электронных устройств. Профессор Насибулин и его команда изучили, как использовать эти плёнки для отслеживания изменений механических свойств термореактивных полимеров в процессе их изготовления и эксплуатации. Они нашли способ внедрять плёнки с золотыми электродами в полимеры, не ухудшая их свойства, что позволит технологам точно подбирать состав и структуру материалов. Научный сотрудник «Сколтеха» Хассан Ахмад Батт добавил, что их работа продемонстрировала универсальность углеродных нанотрубок, которые можно интегрировать в крупные детали без потери качества.