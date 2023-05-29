Учёные нашли новую луну на орбите Земли. Она с нами как минимум на 1500 лет

По своей сути, квази-луна — это небесное тело, которое вращается вокруг Земли, но гравитационно привязано к Солнцу. Эта квази-луна получила название 2023 FW13.

Её удалось обнаружить при помощи телескопа Pan-STARRS на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. На данный момент она является одной из нескольких известных науке квази-лун.

По мнению учёных, этот древний космический спутник находится вблизи Земли с 100 года до нашей эры и будет продолжать вращаться вокруг нашей планеты ещё как минимум 1500 лет, до 3700 года.

К счастью, ни 2023 FW13, ни другая подобная квази-луна, не представляют опасности для людей на Земле. 2023 FW13 отличается от нашей Луны тем, что она вращается далеко за пределами «сферы Хилла» нашей планеты — области вокруг планетарного тела, где его собственная гравитация является главной силой, притягивающей спутники.