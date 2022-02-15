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Учёные нашли новую мутацию стелс-омикрона

Теперь он распространяется ещё быстрее
Как оказалось, у омикрон-штамма появился ещё один стелс-вариант. Об этом рассказала группа учёных из Дании.
Учёные нашли новую мутацию стелс-омикрона

Исследователи заявили, что на сегодняшний день на долю нового варианта штамма BA.2 (который более известен как «стелс-омикрон») приходится около 24% всех случаев заражения в стране. В новой мутации изменения произошли в белке ORF3a.

По словам учёных, его отличительной особенностью является то, что он вызывает воспалительные реакции в клетках, а также отвечает за перемещение вируса внутри человеческой клетки.

Из-за этого, считают эксперты, новый стелс-омикрон может распространяться быстрее предшественника. Более того, мутации омикрона позволяют ему ускользать от антител на предыдущие штаммы.

Источник: Известия
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