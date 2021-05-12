Учёные нашли новый безопасный метод похудения

Рецептор Y1 действует как тормоз для генерации тепла в организме. Мы обнаружили, что его блокирование в жировых тканях преобразовало жир, «запасающий энергию», в «сжигающий энергию». Это включало выработку тепла и снижало прибавку в весе <…> Большинство лекарств, используемых сегодня для лечения ожирения, нацелены на мозг и подавление аппетита, но могут иметь серьёзные побочные эффекты, ограничивающие их использование.