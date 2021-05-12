Наука и технологии
Сегодня в 13:30
Учёные нашли новый безопасный метод похудения
«Активировав» режим жиросжигания
Учёные из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) нашли новый и, что важно, безопасный способ справиться с ожирением. И речь даже не о диетах — всё куда более «фундаментально».
Оказалось, чтобы помочь в похудении может блокировка специального рецептора Y1. Nature Communications пишет, что это тот самый рецептор, который помогает сохранять энергию в условиях голода. И если правильно его «отключить», то можно добиться ускорения сжигания подкожного жира, даже при сохранении прежнего питания.
Рецептор Y1 действует как тормоз для генерации тепла в организме. Мы обнаружили, что его блокирование в жировых тканях преобразовало жир, «запасающий энергию», в «сжигающий энергию». Это включало выработку тепла и снижало прибавку в весе <…> Большинство лекарств, используемых сегодня для лечения ожирения, нацелены на мозг и подавление аппетита, но могут иметь серьёзные побочные эффекты, ограничивающие их использование.