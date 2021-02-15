Учёные нашли новый эффективный способ борьбы с облысением

Группа исследователей во главе с Такаси Цудзи искали лучшее сочетание ингридиентов для среды, в которой можно культивировать стволовые клетки мышиных фолликул шерсти и усов. В итоге, проверив 220 различных комбинаций, специалисты обнаружили, что лучшй результат показывает сочетание пяти ингредиентов (среда NFFSE), пишет EurekAlert.

Так, по словам учёных, 81% взращённых в такой среде волосяных фолликул способны пройти не менее трёх циклов роста и выпадения. В других средах, для сравнения, около 79% фолликул перестали расти уже после первого выпадения. Следующая цель исследователей — протестировать новый метод на человеческих волосах.