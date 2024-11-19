Учёные нашли новый способ оценки прочности материалов

Учёные ННГУ им. Лобачевского и Института прикладной физики РАН разработали стенд для определения упругих характеристик углепластиков — композитных материалов, используемых для создания лёгких и прочных изделий. Новый метод использует микроволновое излучение, которое позволяет получить высокую точность измерений, независимо от состояния поверхности материала. Представители вуза отметили, что технология особенно важна в условиях роста российского производства полимеров и замены зарубежных композитов.

В процессе испытаний измеряются как продольные, так и поперечные деформации материала. Поперечная деформация фиксируется микроволновым интерферометром, а продольная — традиционными тензометрическими датчиками. На основе этих данных рассчитывается коэффициент, позволяющий оценить механические свойства углепластика. В вузе подчеркнули, что методика не теряет точности даже при наличии пыли или дефектов на поверхности образцов.

По словам Кирилла Минеева, одного из авторов разработки, карбоновые композиты становятся все более востребованными: их используют в автомобильной, авиационной и космической отраслях. Он отметил, что углепластики применяются в создании как небольших деталей, так и крупных узлов, а их свойства напрямую влияют на надёжность готовых изделий. Новый метод, по мнению исследователей, поможет качественно оценивать материалы для высокотехнологичных отраслей.