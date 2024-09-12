Учёные нашли новый способ определять загрязнения воды

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), совместно с коллегой из Сербии разработали новый метод для быстрого обнаружения загрязняющих веществ в воде. Этот способ работает намного быстрее традиционных методов и не требует сложного обучения специалистов. Как рассказал научный сотрудник лаборатории экологических проблем ЮУрГУ Роман Морозов, в отличие от хроматографического метода, их решение позволяет находить опасные вещества прямо на месте, без необходимости отправки проб в лабораторию.

Новый метод подходит для анализа воды в реках, водохранилищах и промышленных стоках. Специалист просто погружает специальный электрод в воду, и прибор сразу определяет концентрацию загрязняющих веществ. Учёные настроили устройство на обнаружение таких распространённых загрязнителей, как трихлорфенол и нитрофенол. По словам Морозова, прибор, названный потенциостатом, использует композитные материалы, которые вступают в реакцию с определёнными загрязнителями, что позволяет определить их наличие даже в минимальных концентрациях.

Сейчас команда химиков ЮУрГУ работает над расширением возможностей устройства, чтобы обнаруживать в воде лекарства и антибиотики, такие как амоксициллин. Проект ведётся в рамках мегагранта и включает учёных из нескольких лабораторий. Морозов подчеркнул, что все необходимые компоненты для разработки, включая реактивы и приборы, можно производить в России.