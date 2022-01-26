Учёные нашли новый способ замедлить старение

В рамках исследований было изучено 857 соединений, среди которых было обнаружено, что избыток двух — аполипопротеина LPA и молекулы адгезии сосудистых клеток 1 VCAM1 — приводит к необратимым последствиям, напрямую влияющим на продолжительность жизни.

LPA важен для свёртывания крови, вырабатывается в печени, а его избыток провоцирует развитие атеросклероза; VCAM1 находится на поверхности эндотелиальных клеток — одноклеточного слоя, выстилающего кровеносные сосуды.

По мнению учёных, препараты, которые используются для лечения заболеваний через снижение уровней LPA и VCAM1, могут улучшать качество и продолжительность жизни.

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