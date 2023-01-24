Учёные нашли общее у людей-подростков и молодых шимпанзе

Правда, по словам специалистов, есть и отличие — импульсивность у человеческих подростков является результатом социального влияния. По этой причине у животных оно в таком виде отсутствует.

В исследовании приняли участие 40 шимпанзе — они прошли через два теста. Первый тест показал, что шимпанзе-подростки с большей вероятностью, чем взрослые шимпанзе, выберут рискованный вариант в игре, где им нужно было выбрать между гарантированным лакомством или более привлекательным лакомством с риском получить неаппетитную альтернативу.

Второй тест, смоделированный по образцу Стэнфордского эксперимента с зефиром, показал, что и юноши, и взрослые шимпанзе выбирали более крупное отложенное вознаграждение с одинаковой частотой, в то время как у людей подростковые особи, как правило, более импульсивны, чем взрослые.