Учёные нашли объяснение иммунитета китов к раку

Однако недавно биологами из Рочестерского университета был сделан прорыв в этом направлении. Исследователи обнаружили, что секрет долголетия и здоровья этих морских гигантов кроется в их необыкновенной способности исправлять повреждения в своей ДНК.

Небольшие повреждения ДНК происходят естественным образом в результате воздействия химических веществ, радиации или просто ошибок при копировании генов.

Во всех живых организмах, от бактерий до китов, работают специальные системы ремонта — механизмы репарации ДНК, которые устраняют эти повреждения и защищают клетки от опасных превращений в опухолевые.

Учёные провели ряд экспериментов на клетках человека, коровы, мыши и гренландского кита. Они отметили ген, отвечающий за исправление повреждений в ДНК, флуоресцентным белком и затем следили за свечением, чтобы узнать, как активно работает этот механизм.

Результаты показали, что механизмы ремонта работают у китов вдвое активнее, чем у других изучаемых организмов. Более того, у китов этот процесс проходит намного аккуратнее – в отличие от людей, мышей и коров, у китов при исправлении повреждений ДНК практически не теряется ни одного звена генетической цепочки.

Таким образом, ученые обнаружили, что белок CIRBP играет ключевую роль в иммунитете водных гигантов в борьбе с такой проблемой, как рак.