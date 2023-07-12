Учёные нашли останки метеорита, который может иметь признаки инопланетных технологий

Этот метеорит является редким представителем межзвёздных объектов, прилетевшим в нашу Солнечную систему.

Исследование фрагментов метеорита, зафиксированного в январе 2014 года в Папуа-Новой Гвинее, показало, что его размер составляет около 1 м, а масса — примерно 460 кг.

Оказалось, что метеорит перемещался со скоростью 60 км/с, что является характеристикой межзвёздных метеоритов.

Согласно результатам анализа, до 84% найденных в нём частиц состоят из железа, до 8% — из кремния, до 4% — из магния, а до 2% — из титана.

При этом обнаружение изотопов урана и свинца позволило учёным определить примерный возраст метеорита — около 4,6 млрд лет, что соответствует возрасту Солнечной системы.

Профессор Ави Лоэб из Гарвардского университета подчеркнул, что найденные фрагменты метеорита могут иметь технологическое происхождение. Высокая скорость объекта, которая, возможно, была обеспечена двигательной установкой, а также его необычная прочность по сравнению с другими известными космическими камнями, указывают на возможность наличия внеземных технологий.