Учёные нашли остатки другой планеты внутри Земли

Причиной возникновения подобного предположения стало различие в плотности земной мантии, говорится в работе учёных. При этом для подкрепления своих идей специалисты разработали полноценную модель, которая изображает Землю такой, какой она была примерно 4,5 млрд лет назад.

Затем учёные показали, что могло бы произойти при столкновении нашей планеты с планетой размером с Марс или даже больше. При этом созданная экспертами модель также предполагает богатство манти Тейи железом — это делало планету крайне плотной.

Команда из Аризоны отмечает, что их работа в данной области — не первая. Но, по мнению учёных, именно их исследование является наиболее полным на сегодняшний день.